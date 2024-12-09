مضوي: “حققنا فوزا مستحقا وأشكر اللاعبين على أدائهم والأنصار على دعمهم”

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، الفوز الذي حققه ناديه، أمس الأحد، على حساب نادي سيمبا، ضمن دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وصرّح مضوي، عقب فوزهم بثنائية لهدف على نادي سيمبا: “هذا الفوز جاء بكل استحقاق، وأشكر كل اللاعبين على أدائهم البطولي”.

كما أضاف: “المباراة مثلما توقعناها لم تكن سهلة، أمام فريق قوي، ولا مجال للمقارنة بيننا وبين فريق سيمبا الذي يعتبر من أكثر الأندية الإفريقية من الناحية الاحترافية”.

وأردف مدرب السياسي: “دخلنا المباراة كما ينبغي، أين سيطرنا على اللقاء في الـ25 دقيقة الأولى، كوننا دخلننا بنية التسجيل سريعا في المباراة”.

وتابع خير الدين مضوي: “أوجّه شكر خاص لأنصار الفريق على وقوفهم إلى جانبنا، رغم الظروف المناخية الصعبة”.