مضوي: “حققنا فوزا معنويا أمام نهضة بركان وحسرتنا كبيرة على لقاء الذهاب”

اعتبر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن فوزهم في لقاء العودة من كأس الكاف، أمام نهضة بركان المغربي، فوز معنوي، مجددا حسرتهم الكبيرة على مردودهم في مباراة الذهاب.

وصرّح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “مباراة العودة أمام نهضة بركان جعلتنا نتحسر على لقاء الذهاب، أين لم نفهم ما حدث، بارتكابنا عدة أخطاء”.

كمت أضاف: “في لقاء العودة أظهرنا رغبة في العودة بقوة، وقدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية، كما خلقنا عدة فرص تهديفية، وكنا قادرين على انهاء اللقاء بأكسر من هدف، لصفر”.

وتابع خير الدين مضوي: “حققنا فوزا معنويا، أمام المرشح رقم واحد في هذه البطولة، وهو ما يعتير تجربة بالنسبة للاعبينا”.