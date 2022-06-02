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الرياضة

مضوي: “رغم الغيابات نجحنا في تجاوز عقبة وفاق سطيف”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “رغم الغيابات نجحنا في تجاوز عقبة وفاق سطيف”
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ثمّن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، على حساب وفاق سطيف بهدف دون رد.

وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا مردودا جيدا في الشوط الأول، من ناحية التحكم بالكرة والضغط على المنافس”.

كما أضاف: “نجحنا في استغلال الوضعية الصعبة التي يمر بها وفاق سطيف حاليا، رغم أننا لم نلعب بالتشكيلة الأساسية المعتادة”.

وتابع خير الدين مضوي: “سجلنا غياب حوالي عشرة لاعبين من صفوفنا، بسبب الاصابات، وانتهاء عقود البعض، لكننا تمكنا من تحقيق الأهم”.

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