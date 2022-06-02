مضوي: “رغم الغيابات نجحنا في تجاوز عقبة وفاق سطيف”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، على حساب وفاق سطيف بهدف دون رد.
وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا مردودا جيدا في الشوط الأول، من ناحية التحكم بالكرة والضغط على المنافس”.
كما أضاف: “نجحنا في استغلال الوضعية الصعبة التي يمر بها وفاق سطيف حاليا، رغم أننا لم نلعب بالتشكيلة الأساسية المعتادة”.
وتابع خير الدين مضوي: “سجلنا غياب حوالي عشرة لاعبين من صفوفنا، بسبب الاصابات، وانتهاء عقود البعض، لكننا تمكنا من تحقيق الأهم”.
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