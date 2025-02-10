مضوي: “رفضنا استقدام عدة لاعبين في الميركاتو الشتوي”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن الميركاتو الشتوي لفريقه، أين كشف سبب عدم استقدامهم للاعبين جدد.

وصرح مضوي، في هذا الخصوص: “حددنا قائمة اللاعبين الذي أردناهم قبل انطلاق الميركاتو الشتوي، لكن لم نتمكن من استقدام الأسماء التي استهدفناها”.

كما أضاف: “تم عرض عدة أسماء على الفريق، لكن لم نكن مهتمين بخدماتهم، كون أغلبيتهم كانوا مسرحين من أنديتهم، أو دون منافسة”.

وتابع خير الدين مضوي: “شباب قسنطينة يملك اليوم تعدادا يقوم بواجبه، رغم بعض التعثرات، وسنحاول أن نجني بالتعداد الحالي الثمار في نهاية الموسم”.