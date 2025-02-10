مضوي: “رفضنا استقدام عدة لاعبين في الميركاتو الشتوي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن الميركاتو الشتوي لفريقه، أين كشف سبب عدم استقدامهم للاعبين جدد.
وصرح مضوي، في هذا الخصوص: “حددنا قائمة اللاعبين الذي أردناهم قبل انطلاق الميركاتو الشتوي، لكن لم نتمكن من استقدام الأسماء التي استهدفناها”.
كما أضاف: “تم عرض عدة أسماء على الفريق، لكن لم نكن مهتمين بخدماتهم، كون أغلبيتهم كانوا مسرحين من أنديتهم، أو دون منافسة”.
وتابع خير الدين مضوي: “شباب قسنطينة يملك اليوم تعدادا يقوم بواجبه، رغم بعض التعثرات، وسنحاول أن نجني بالتعداد الحالي الثمار في نهاية الموسم”.
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