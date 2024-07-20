مضوي :” سعيد بالعودة إلى شباب قسنطينة وسنعمل جديا للتألق محليا وإفريقيا”

أبدى المدرب خير الدين مضوي سعادته بالعودة إلى تدريب فريق شباب قسنطينة، في تجربة ثانية له، بعد استقالة المدرب عبد القادر عمراني.

و أكد مضوي عودته إلى شباب قسنطينة في فيديو له “سعيد بتدريب فريق شباب قسنطينة مجددا، الاتفاق كان قبل 3 أو 4 أيام واتفقت مع رئيس النادي على كل الأمور منها الاستحقاقات”.

كما أضاف المدرب السابق لوفاق سطيف “عملية الاستقدامات و بداية التحضيرات، الأمر المهم هو عد تسريح اللاعبين، والتركيز هو الذي سيلعب دوره و خاصة الاستقدامات الذي يسهلها النادي”.

وأردف “مباريات صعبة تنتظر الفريق، لهذا يتوجب علينا العمل بكل جدية، و العمل هو الذي سيعطينا نتيجة”.

كما ختم اللاعب السابق لوفاق سطيف وعدد من الأندية الجزائرية “المجموعة متواجدة، و الفريق قدم موسم جيد رفقة عمراني، و كانوا قادرين على افتكاك المرتبة الثانية، سنبقى نعمل و العمل الجدي، فقط يجب أن تكون الأمور منظمة، و حتى المناصر القسنطيني يحلم أن يكون فريقه في التواجد في الكأس الإفريقية، أتمنى التوفيق”.