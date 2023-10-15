مضوي: “سنخوض مباراة تحد في مواجهة بارادو”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية وهران، عن المواجهة الودية التي جنعتهم أمس السبت، بمولودية الجزائر، تحضيرا للتحد الذي ينتظرهم في مواجهة نادي بارادو ضمن البطولة.
وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “خضنا مباراة تحضيرية أمام مولودية الجزائر، قدمنا فيها مردود في المستوى”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “مباراتنا المقبلة أمام بارادو ستكون صعبة، كونه يعد من أفضل الفرق التي تقدم كرة جميلة هجوميا”.
وتابع خير الدين مضوي: “ستكون مباراة تحد بالنسبة لنا كباقي المباريات، وثقتنا كبيرة في تعدادنا، واتمنى أن يقدموا ما عليهم”.
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