مضوي: “سنستغل الأسبوع الأخير للتحضير لمباراتنا أمام الشرطة الروندي”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، رضاه عن التربص الأخير الذي خاضه فريقه، كما تحدث عن مباراتهم المقبلة أمام الشرطة الروندي، ضمن منافسة كأس الكونفيدرالية.

وصرّح مضوي، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة على “فايس بوك”: “نحن سُعداء باختتام تربصنا بدون إصابات، خاصة وأننا جسّدنا كل ما تم برمجته بفضل تجاوب اللاعبين”.

كما أضاف: “هذا التربص كان جد مُفيد بالنسبة لنا، وخرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، قبل أسبوع عن مباراتنا أمام الشرطة الروندي”.

وتابع خير الدين مضوي: “فريقنا أبان عن قدرات بدنية عالية، وجاهزية معنوية، وسنستغل هذا الأسبوع الأخير لتحضير مباراتنا أمام الشرطة الروندي”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سيواجه فريق الشرطة الروندي، يوم 17 أوت الجاري، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسة كأس الكونفيدرالية.