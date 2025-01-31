مضوي: “سنعمل المستحيل لتجاوز عقبة أولمبيك أقبو في الكأس وبلوغ الدور المقبل”

اعتبر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن مباراتهم المقبلة واىلتي ستجمعهم بفريق أولمبيك أقبو، لحساب منافسة الكأس، ستكون الحظوظ فيها متساوية.

وقال مضوي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “خرجتنا المقبلة ستكون لحساب كأس الجزائر، أين سنواجه فريق أولمبيك أقبو، يوم الأربعاء”.

كما أضاف: “مباراتنا أمام أولمبيك أقبو، لا تختلف عن لقاء أمس أمام شباب بلوزداد، حيث ستكون مواجهة قوية، كون فيرق أقبو، أبان عن امكانيات كبيرة في مرحلة الذهاب”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنحاول بكل جهدنا تجاوز عقبة أقبو، وبلوغ الدور المقبل، رغم ادراكنا بأن المأمورية ستكون صعبة، والحظوظ متساوية بيا الفريقين”.