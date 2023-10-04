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الرياضة

مضوي: “سنعمل للمحافظة على سمعة مولودية وهران انطلاقا من مباراتنا المقبلة”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “سنعمل للمحافظة على سمعة مولودية وهران انطلاقا من مباراتنا المقبلة”
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ثمن مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، المجهودات التي تبذلها الإدارة الجديدة للفريق، مؤكدا عزمه على تحقيق الأهداف المسطرة.

وصرح مضوي، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “الكل يعرف وضعية فريق مولودية وهران، لكن شركة هيبروك، تبذل جهود كبيرة لحل كل مشاكل الفريق”.

كما أضاف: “تلقينا خبر سار اليوم، بحل مشكل اللاعبين الجدد في أقرب الآجال، ونتمنى المزيد من النجاح للإدارة الجديدة”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنحاول كفريق أول أن بلوغ الأهداف المسطرة من الإدارة، من أجل المحافظة على سمعة هذا النادي انطلاقا من مباراتنا المقبلة أمام نجم مقرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ubKPF
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