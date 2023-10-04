مضوي: “سنعمل للمحافظة على سمعة مولودية وهران انطلاقا من مباراتنا المقبلة”

ثمن مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، المجهودات التي تبذلها الإدارة الجديدة للفريق، مؤكدا عزمه على تحقيق الأهداف المسطرة.

وصرح مضوي، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “الكل يعرف وضعية فريق مولودية وهران، لكن شركة هيبروك، تبذل جهود كبيرة لحل كل مشاكل الفريق”.

كما أضاف: “تلقينا خبر سار اليوم، بحل مشكل اللاعبين الجدد في أقرب الآجال، ونتمنى المزيد من النجاح للإدارة الجديدة”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنحاول كفريق أول أن بلوغ الأهداف المسطرة من الإدارة، من أجل المحافظة على سمعة هذا النادي انطلاقا من مباراتنا المقبلة أمام نجم مقرة”.