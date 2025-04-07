مضوي: “سنعمل ما في وسعنا للتأهل على حساب اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، تفاؤله الكبير بقيادة لاعبيه لتجاوز فريق اتحاد العاصمة في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال المواجهة التي ستجرى هذا الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة مساءً (21:00) بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال خير الدين مضوي في تصريح، لدى وصول وفد الفريق إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة: “أجمل شيء في لقاء الذهاب هو حضور أنصارنا بقوة في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي، أتمنى أن يكونوا حاضرين أيضاً في ملعب 5 جويلية الأولمبي”.

وأضاف مضوي: “أتمنى أن نرد الجميل للأنصار حتى يعودوا إلى قسنطينة سعداء بالفوز والتأهل إلى الدور القادم”.

وأردف قائلاً: “في اللقاء الأول، قدّم اللاعبون ما عليهم بشكل عادي وبأريحية كبيرة بعد تجاوز مرحلة الفراغ التي مررنا بها”.

وختم مدرب النادي القسنطيني قائلاً: “الأذهان كلها مركزة على مقابلة العودة، والضغط سيكون أكبر، وقد تكون هناك حسابات أخرى”.

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