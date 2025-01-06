مضوي: “سنلعب مباراة الصفاقسي وكأنها نهائي”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن فريقه سيخوض لقاء الجولة الـ 5 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام الصفاقسي التونسي، وكأنه نهائي.

ويستضيف “السياسي” النادي الصفاقسي، يوم الأحد المقبل، في لقاء مصيري لأبناء مدينة “الجسور المعلقة”، من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي، مقارنة بالفريق التونسي. الذي أُقصي رسميا بعد 4 هزائم في أول 4 جولات.

وعقب الفوز الرائع أمس، أمام برافوس الأنغولي، قال مضوي: “عاينا من ضغط كبير قبل اللقاء، لاسيما بعد فوز سيمبا التنزاني على الصفاقسي، وهو ما انعكس على أداءنا في الشوط الأول”.

وواصل مضوي: “النسق كان منخفضا ولم نكن قادرين على رفعه، حاولنا الخروج من الضغط السلبي. ولحسن الحظ، الفعالية كانت حاضرة في آخر لحظات الشوط الأول. أين سجلنا هدفين، والشوط الثاني كانت لنا سيطرة كلية. وضيعنا أهدافا كثيرة”.

أما عن المباراة القادمة، أمام الصفاقسي، رد مضوي: “سنخوضها وكأنها مباراة نهائية لأنها مهمة.. المنافس ليس لديه ما يخسره. ولابد من التركز والفوز أمام جماهيرنا من أجل الاقتراب من التأهل”.

وقبل جولتين عن نهاية دور المجموعات، يتقاسم “السياسي” صدارة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط رفقة سيمبا التنزاني، مقابل 6 نقاط لنادي برافوس الأنغولي. وأخيرا الصفاقسي التونسي بـ “صفر” نقطة.