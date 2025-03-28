مضوي: “سنواجه في الدور المقبل من كأس “الكاف” أحد المرشحين للتتويج بالكأس”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن المباراة المهمة، والصعبة التي تنتظرهم في مواجهة اتحاد العاصمة، لحساب ربع نهائي منافسة كأس الكاف.

وقال مضوي، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “شباب قسنطينة على موعد مع مباراة جد مهمة جدا لحساب كأس الكاف”.

كما أضاف: “حظينا بالوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة كما ينبغي، والتي سنواجه فيها فريق عنيد وقوي جدا، والذي يعد من بين أبرز المرشحين للتتويج بهذه الكأس”.

وتابع خير الدين مضوي: “الشوط الأول الذي سيلعب بقسنطينة سيكون جد مهم بالنسبة لنا، ونطمنح لنكون عند مستوى تطلعات جماهير الفريق”.