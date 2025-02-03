مضوي: “صعب إيجاد الأسماء المناسبة في الميركاتو الحالي”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والخاصة بفريقه، مؤكدا صعوبة ايجاد الأسماء المناسبة.

وصرّح مضوي، في هذا الخصوص: “لدينا بعض اللاعبين الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة الفريق، في انتظار تأكيد ذلك، مع إدارة الفريق”.

كما أضاف: “مرحلة الميركاتو الحالية صعبة نوعا ما، خاصة في المناصب التي نسعى لتدعيمها، والخيار الأجنبي صعب أيضا، ليس سهلا ايجاد لاعبين بالمواصفات التي نريدها”.

وتابع خير الدين مضوي: “إذا نجحنا في استقدام لاعبين، سيكون ذلك مفيدا لنا، وفي حال عدم إيجادنا للأسماء المناسبة، سنكمل الموسم بنفس المجموعة، في منافستنا على البطولة، أو المنافسة الإفريقية”.