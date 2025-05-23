مضوي: “ضيعنا نقطتين في المتناول أمام مولودية وهران”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أسفه الشديد لتعادلهم الأخير أمام مولودية وهران، معتبرا بأن فريقه ضيع نقطتين في المتناول.

وصرح هير الدين مضوي، عقب هذه المباراة،: “ضيعنا نقطتين في المتناول، وسنحاول تدارك هذا التعثر خلال المباريات المتبقية من الموسم الجاري”.

كما أضاف: “ّقدمنا شوط أول مثالي بسيطرتنا على مجريات اللقاء، وضيعنا عدة فرص تهديفية لحسم اللقاء”.

وتابع خير الدين مضوي: “المنافس تمكن من العودة في الشوط الثاني من المباراة، والذي لم نحسن تسييره، ما جعلنا نضيع الفوز”.