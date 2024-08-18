مضوي: “ضيّعنا فوزا عريضا أمام الشرطة الرواندي ولقاء العودة سيكون صعباً”

اعتبر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن فريقه ضيّع الفوز بنتيجة عريضة، أمس السبت، في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية، والتي جمعتهم بالضيف نادي الشرطة الرواندي.

وصرّح مضوي، خلال ندوته الصُحفية، التي أعقبت فوز فريقه بثنائية نظيفة: “النصف ساعة الأول من المباراة فريقنا قدم مردودا في المستوى”.

كما أضاف: “النقطة السلبية لأداء فريقنا كانت من الجانب الهجومي، كونه كان بامكاننا تحقيق الفوز بثلاثية عريضة، بالنظر للفرص العديدة التي ضيّعناها خاصة في الشوط الأول”.

وأردف: “الشوط الثاني لاعبينا أبدوا تسرعا كبيرا، كما عانينا نوعا ما من الجانب البدني في الدقائق الأخيرة”.

وتابع خير الدين مضوي: “مباراة العودة نتوقعها أن تكون جد صعبة، لكننا سنحاول تصحيح بعض الأخطاء لنكون في الموعد خلال لقاء العودة”.