مضوي: “غياب “الفار” أثر على النتيجة النهائية لمباراتنا أمام بارادو”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن الفوز الأخير الذي حققه فريقه على حساب نادي بارادو، مشيرا إلى تأثير التحكيم على النتيجة النهائية لهذا اللقاء.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب قسنطينة، تصريحات مضوي، أين قال: “حققنا الفوز أمام بارادو عن جدارة واستحقاق، بالأداء والنتيجة، رغم صعوبة المواجهة أمام فريق جريح”.

كما أضاف: “سيطرنا على بارادو، وكنا قادرين على انهاء اللقاء بنتيجة أكبر، بالنظر للفرص التهديفية التي أتيحت لنا”.

وأردف مدرب السياسي: “من وجهة نظري هدف طمين، كان صحيحا، لكن في بعض الأحيان قرارات حكم المباراة جعلتنا نعاني، خاصة في غياب تقنية “الفار””.

وتابع خير الدين مضوي: “لو كانت تقنية “الفار” حاضرة في مباراتنا أمام بارادو، كان من الممكن أن تتغير النتيجة النهائية لهذا اللقاء، لذا أتمنى أن يتحسن مردود الحكام في المباريات المقبلة”.