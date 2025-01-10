مضوي: “فارق الأهداف مهم لضمان تأهلنا في المركز الأول”

أشار مدرب فريق شباب قستطنية، خير الدين مضوي، لأهمية فارق الأهداف في دور المجموعات من كأس الكاف، لضمان تأهل فريقه للدور المقبل في المركز الأول.

وصرح مضوي في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الحسابات موجودة دائما في دور المجموعات من المنافسة الإفريقية”.

كما أضاف: “من الممكن أن تكون ثلاثة فرق في المرتبة الأولى، ما يتطلب منا التركيز على فارق الأهداف مثلما فعلناه ضد نادي برافوس أين فزنا برباعية”.

وأردف مدرب شباب قسنطينة: “نحن ملزمون بالفوز على النادي الصفاقسي، دون انتظار مباراة الجولة الأخيرة”.

وتابع خير الدين مضوي: “في حال فوزنا على النادي الصفاقسي، سيكون فريقنا متأهل للدور الثاني، قبل الحسم في هوية صاحب المرتبة الأولى، بعد مباراتنا في تنزانيا”.