مضوي: “فريق سيمبا قوي هجوميا وعلينا أن نكون في أتم تركيزنا”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن منافسهم المقبل في كأس الكاف، نادي سيمبا، مبرزا أهم مقاط قوة هذا الأخير.

وصرح سيمبا، للإذاعة الوطنية: “فريق سيمبا يتميز، بالقوة البدنية للاعبيه، وتحولاتهم السريعة من الدفاع إلى الهجوم، مع تحكم بالكرة، وتركيزهم على اللعب المباشر”.

وأضاف مدربر السياسي: “علينا أن نكون في اتم الاستعداد، خاصة من الناحية الدفاعية، لقوة المنافس هجوميا”.

يذكر أن شباب قسنطينة، يستقبل يوم الأحد المقبل، بملعب “الشهيد حملاوي”، فريق سيمبا التنزاني، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس “الكاف”.