مضوي :”فزنا أمام الصفاقسي القوي إفريقيا رغم غياب 7 لاعبين”

أبدى مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي رضاه التام لما قدمه لاعبيه خلال مواجهة النادي الصفاقسي التونسي في منافسة كأس الكاف.

وقال خير الدين خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي جرت بملعب حمادي العقربي بتونس، التي انتهت بالفوز بهدف دون رد “لم نستقبل الأهداف طيلة المباراة، والأمر طبيعي هو الفرحة الكبير بعد الفوز أمام فريق قوي”.

كما أضاف مضوي “احتفال الأنصار مع اللاعبين، بتونس، أضن أن الآمر عادي جدا، لأنه طبيعة جمهورنا هو هكذا”

وختم العائد بقوة رفقة فريقه خلال المرحلة الأخيرة من البطولة والمنافسة الإفريقية “لعبنا دون سبعة لاعبين تقريبا، وهم أساسيين في فريقنا، اليوم استعدت ثلاث فقط، بالتالي لعبنا جيدا، و أؤكد أننا قمنا بواجبنا”.