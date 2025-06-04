مضوي: “فوزنا أمام خنشلة مستحق ونتمنى مشاركة خارجية”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أحقية فريقه بالفوز المحقق أمس الثلاثاء، أمام الضيف اتحاد خنشلة، ضمن تسوية الجولة الـ 24 من البطولة.

وكان “السياسي” قد قلب تأخره بهدف إلى انتصار بثنائية، جعل رصيده يرتفع إلى النقطة 38 في المركز الرابع لترتيب البطولة المحترفة.

وقال مضوي، بخصوص الفوز أمام “السيسكاوة”: “فوز مستحق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق هذه الفترة من تعب وارهاق وإصابات وكثرة اللقاءات”.

مشيرا في الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “رمضان بن عبد المالك”. إلى أن الفوز جاء في وقته وسمح لفريقه بالتقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي ردّه حول أحقية “السياسي” في مشاركة قارية، قال مضوي: “سنحاول حصد المزيد من النتائج الايجابية. وممكن يكون تغيير أو منافسات أخرى يشارك فيها الفريق الذي سيحتل المركز الرابع”.

للإشارة فإن صاحب المركز الرابع في بطولة هذا الموسم. لن يشارك في كأس الكونفدرالية، عكس المواسم السابقة، على اعتبار أن أحد منشطي نهائي كأس الجزائر ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد. ضمن مشاركة قارية (دوري الأبطال أو الكاف). بتواجده ضمن ثلاثي المقدمة، ما يعني أن اتحاد العاصمة ثاني أطراف نهائي الكأس، سيلعب كأس “الكاف” مهما كانت نتيجة النهائي.