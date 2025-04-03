مضوي: “كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أسفه لتضييع فريقه الفوز في مباراة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية واكتفائهم بالتعادل أمام اتحاد العاصمة.

ةصرح مضوي، عقب هذه المباراة: “فريقنا لا يستحق نتيجة التعادل أمام اتحاد العاصمة، بحكم الفرص التهديفية العديدة التي ضيعناها”

كما أضاف: “صنعنا عدة فرص تهديفية، لكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، والتركيز أمام المرمى، وهذا ما أثر علينا في هذه المباراة”.

وتابع خير الدين مضوي: “في مثل هذا الدور، وأمام منافس بحجم اتحاد العاصمة، صنعنا كم هائل من الفرص التهديفية، لكن نجحنا في تجسيد واحدة فقط”.

يذكر أن شباب قسنطينة، اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي بـ(1-1)، على ملعبه، أمام اتحاد العاصمة، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.