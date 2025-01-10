مضوي: “كل التعداد جاهز لمباراتنا أمام النادي الصفاقسي”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة أمام الضيف، النادي الصفاقسي، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا تركيزنا على مباراة الصفاقسي، أين نحن ملزمون بالفوز في ميداننا، وأمام جماهيرنا”.

كما أضاف: “تعداد الفريق كله جاهز لهذه المباراة، حيث شارك الجميع في الحصة الأخيرة، كما سجلنا عودة بوقرة للمجموعة”.

وتابع خير الدين مضوي: “هذه مباراة داربي، لا مجال فيها للمغامرة، يتوجب علينا التركيز جيدا للفوز، وحصد تأشيرة التأهل للدور المقبل”.