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الرياضة

مضوي: “كل التعداد جاهز لمباراتنا أمام النادي الصفاقسي”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “كل التعداد جاهز لمباراتنا أمام النادي الصفاقسي”
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أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة أمام الضيف، النادي الصفاقسي، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا تركيزنا على مباراة الصفاقسي، أين نحن ملزمون بالفوز في ميداننا، وأمام جماهيرنا”.

كما أضاف: “تعداد الفريق كله جاهز لهذه المباراة، حيث شارك الجميع في الحصة الأخيرة، كما سجلنا عودة بوقرة للمجموعة”.

وتابع خير الدين مضوي: “هذه مباراة داربي، لا مجال فيها للمغامرة، يتوجب علينا التركيز جيدا للفوز، وحصد تأشيرة التأهل للدور المقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/lx0YF
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