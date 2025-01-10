مضوي: “كل التعداد جاهز لمباراتنا أمام النادي الصفاقسي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة أمام الضيف، النادي الصفاقسي، لحساب كأس الكونفيدرالية.
وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا تركيزنا على مباراة الصفاقسي، أين نحن ملزمون بالفوز في ميداننا، وأمام جماهيرنا”.
كما أضاف: “تعداد الفريق كله جاهز لهذه المباراة، حيث شارك الجميع في الحصة الأخيرة، كما سجلنا عودة بوقرة للمجموعة”.
وتابع خير الدين مضوي: “هذه مباراة داربي، لا مجال فيها للمغامرة، يتوجب علينا التركيز جيدا للفوز، وحصد تأشيرة التأهل للدور المقبل”.
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