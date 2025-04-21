مضوي: “كنا الطرف الأضعف وسنسعى لرد الاعتبار في الإياب”

اعترف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن فريقه مرّ جانبا في لقاءه أمس الأحد، أمام المُضيف نهضة بركان المغرب، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتعرض “السياسي” لهزيمة قاسية وغير متوقعة، سهرة أمس، استقرت على رباعية نظيفة، جعلت حظوظه في بلوغ نهائي “الكاف” تتقلص، قبل موقعة الإياب المقررة الأحد القادم، بملعب الشهيد “حملاوي”.

وأكد مضوي في الندوة الصحفية التي عقدها من الملعب البلدي لبركان. أنه لا مجال لارتكاب الأخطاء في هذا المستوى، خاصة أمام فريق قوي ومتمرس.

مبرزا بأن الأخطاء الفردية يتحكم فيها اللاعب نفسه، وأضاف: “لم نتمكن من صناعة فرص حقيقية. كما أضعنا عدة كرات ثمينة كلفتنا الكثير. لكننا سنسعى على الأقل لرد الاعتبار، وكرة القدم لا تعترف بالمستحيل.”

كما أشار مضوي، إلى أن فريقه كان الطرف الأضعف في لقاء أمس، وختم: “بصراحة، لم أعرف فريقي اليوم.. الهزيمة كانت قاسية وصعبة علينا جميعا. سنعمل على رفع معنويات اللاعبين، ونتمنى أن تكون لنا ردة فعل قوية في لقاء العودة.”