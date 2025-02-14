مضوي: “كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام ترجي مستغانم”

اعتبر مدرب شباب قسنطينة، حير الدين مضوي، بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، في مواجهتهم أمام ترجي مستغانم.

وصرح مضوي، عقب هذه المباراة: “المباراة لم تكن سهلة، في الشوط الاول كانت الأفضلية لنا، وأقول بأننا كنا نستحق نتيجة أفضل”.

كما أضاف: “ترجي مستغانم أظهر تنافس كبير، كما أن أرضية الميدان لم تكن في المستوى، ما صعب مهمتنا أكثر”.

وتابع خير الدين مضوي: “مع بداية مرحلة العودة، وتفادينا الهزيمة في مثل هذه الظروف، أقول بأننا راضون بنتيجة التعادل”.