مضوي: “لاعبونا قدموا ما عليهم أمام الاتحاد السوفي”

أبدى مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، رضاه عن أداء فريقه في مواجهة مضيفهم الاتحاد السوفي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وصرّح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “فريق واد سوف قدّم مباراة في المستوى وكان الأقرب إلى الفوز”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “من جهتنا فريقنا عانى من نقص بدني، لكن لاعبينا قدموا ما عليهم رغم الحرارة العالية”.

يذكر أن مباراة مولودية وهران، ومضيفهم الاتحاد السوفي، ضمن الجولة الثالثة من البطولة المحترفة، انتهت بالتعادل السلبي.