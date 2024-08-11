مضوي: “لاعبونا يحذوهم حماس كبير قبل مواجهة فريق الشرطة الروندي”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن الأجواء التي يعيشها لاعبوه حاليا قبل مباشرتهم غمار منافسة كأس الكونفيدرالية.

وصرّح مضوي، عبر الصفحة الرسمية لشباب قسنطنية، على “فايس بوك”: “التشكيلة التي سنواجه بها فريق الشرطة الروندي، لن تختلف كثيرا عن تشكيلة الموسم الماضي”.

كما أضاف: “سنحاول إعطاء بعض الارشادات الفنية، والتكتيكية للاعبينا، بخصوص طريقة لعب المنافس لنكون في الموعد”.

وتابع خير الدين مضوي: “لاعبونا يحذوهم حماس كبير، وسنستغل ذلك لتكون هذه المباراة الأولى مفتاح التأهل للدور الثاني من المنافسة الإفريقية”.