مضوي: “لاعبينا قدموا آداء راقي وحققنا تأهل تاريخي”

ثمن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، التأهل الذي حققع فريقه لنصف نهائي كأس الكاف، مرجها الفضل في ذلك لأداء لاعبيه، ودعم الأنصار.

وصرح مضوي، عقب فوزهم على اتحاد العاصمة، وتأهلهم لنصف نهائي كأس الكاف: “أهنئ النادي الرياضي القسنطيني على هذا التأهل، الذي يعد تاريخي بالنسبة للنادي، والمدينة”.

كما أضاف: “شهدنا مباراة راقية من الناحية الفنية، من كلا الفريقين، ما يجعلني أقول بأنها يمكن تصنيفها من أحسن المباريات في المنافسة”.

وتابع مدرب السياسي:”أشكر اللاعبين على آدائهم الراقي في هذه المباراة، كما أشكر أنصارنا على الدعم القوي لآخر دقيقة”

وأردف: “فريقنا كان متحرر نفسيا في هذه المباراة، مقارنة بمباريات البطولة، ما جعلنا نسيطر على اللقاء خاصة في الشوط الأول، لكن ضيعنا عدة فرص تهديفية”.

وتابع خير الدين مضوي: “الحظ كان إلى جانبنا في ضربات الترجيح التي أنصفتنا، وسمحت لنا بتحقيق التأهل للدور المقبل”.