مضوي :”لا أخاف الإقالة ومهمتنا صعبة أمام الجياسكا”

إعترف، خير الدين مضوي، بأن مهمة ناديه “مولودية بجاية” خلال “الداربي” أمام الجار شبيبة القبائل ستكون مُعقدة جدا، لا محالة.

وصرّح للقناة الإذاعية الأولى :”وضعية الموب، تجعل جميع المُباريات مهمة جدا بالنسبة له، وهو ما ينطبق على تنقلنا لتيزي وزو”.

وأضاف :”نحن نقوم بكل شيء من أجل إسعاد جماهير الفريق، وتفادي السقوط نهاية الموسم، ونعمل بكل إخلاص للوصول لهذا الهدف”.

وأنهى التقني الصاعد حديثه بالتأكيد على تخوفه من “الإقالة”، بسبب النتائج المُتواضعة المُحصل عليها لغاية الساعة.

وأوضح المُدرب السابق لـ”الإسماعيلي” المصري، بأنه يمتلك ثقة جميع أعضاء إدارة فريقه.