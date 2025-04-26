مضوي: “لمسنا رغبة كبيرة لدى اللاعبين ولما لا العودة في النتيجة”

رفض مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، رفع الراية البيضاء، قبل مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

ويستضيف “السياسي” غدا الأحد، نظيره المغربي، بملعب الشهيد “حملاوي”، على أمل تحقيق “الريمونتادا” وخطف تأشيرة النهائي، بعد السقوط ذهابا برباعية نظيفة.

وعن حظوظ فريقه رد مضوي: “جنون كرة القدم يتركك دائما تفكر بإيجابية ولا يوجد مستحيل ولما لا العودة في النتيجة”.

مضيفا في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت: “شددنا على اللاعبين ضرورة رمي كامل ثقلنا في المباراة. خاصة وأننا على يقين أننا سنعيش أجواء غير عادية ودعم منقطع النظير من طرف الجماهير”.

وفي المقابل، أوضح مضوي، بأنه قام رفقة أعضاء طاقمه الفني بتحليل الأخطاء المرتكبة ذهابا. مع تحديد نقاط المنافس من أجل استغلالها، مؤكدا بأن تشكيلته مستعدة للقاء.

وختم ذات المتحدث: “كل شيء وارد ونطمح لتسيير المباراة في السيناريو المثالي. ركزنا على الجانب النفسي ولمسنا رغبة كبيرة لدى المجموعة لتقديم مباراة كبيرة”.