مضوي: “مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة ستكون صعبة وحاسمة”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب شباب فسنطينة، خير الدين مضوي، بأن مباراة العودة من كأس الكونفيدرالية، بين فريقه، ونادي اتحاد العاصمة، ستكون صعبة، وحاسمة، بالنسبة للفريقين.
وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة، تعتبر حاسمة بالنسبة للفريقين، وتتطلب تركيز كبير من اللاعبين”.
كما أضاف مدرب السياسي: “سنشرع اليوم في تحضيراتنا لمباراة العودة بتعداد كامل، باستثناء الثنائي طاهر، وربيعي”.
وأردف: “الفارق كبير من ناحية الخبرة، كون اتحاد العاصمة أكثر نضج في هذه المنافسة، كما يملك دكة بدلاء ثرية مقارنة بتعدادنا”.
وتابع خير الدين مضوي: “المباراة ستكون صعبة، وتحت ضغط كبير، كل فريق ستكون له منهجية لعب، وبالنسبة لنا هدفنا الفوز بالمباراة رغم ادراكنا مدى صعوبة المهمة”.
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