مضوي: “مباراة سيمبا منعرج حقيقي والفائز سيتقدم بخطوة كبيرة للدور المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب وفاق سطيف، خير الدين مضوي، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي سيمبا التنزاني، بالنسبة لبقية مشوارهم في كأس الكونفيدرالية.
وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا لاالمقبلة أمام نادي سيمبا التنواني، تعتبر منعرج حقيقي”.
كما أضاف مدرب السياسي: “هذه المباراة بـ6 نقاط، كون الفائز بها سيخطو خطوة كبير للعبور إلى الدور المقبل من هذه المنافسة”.
وتابع خير الدين مضوي: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، من أجل اسعاد أنصارنا، الذين ننتظر حضورهم بقوة لدعمنا”.
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