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الرياضة

مضوي: “مباراة سيمبا منعرج حقيقي والفائز سيتقدم بخطوة كبيرة للدور المقبل”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “مباراة سيمبا منعرج حقيقي والفائز سيتقدم بخطوة كبيرة للدور المقبل”
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أبرز مدرب وفاق سطيف، خير الدين مضوي، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي سيمبا التنزاني، بالنسبة لبقية مشوارهم في كأس الكونفيدرالية.

وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا لاالمقبلة أمام نادي سيمبا التنواني، تعتبر منعرج حقيقي”.

كما أضاف مدرب السياسي: “هذه المباراة بـ6 نقاط، كون الفائز بها سيخطو خطوة كبير للعبور إلى الدور المقبل من هذه المنافسة”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، من أجل اسعاد أنصارنا، الذين ننتظر حضورهم بقوة لدعمنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/MoTaT
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