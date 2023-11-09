مضوي: “مباراتنا أمام بارادو منعرج مهم جدا بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، عن خرجتهم المقبلة امام مضيفهم نادي بارادو، مؤكدا بأنها منعرج هام بالنسبة لهم.
وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “تحضيراتنا لمباراة بارادو كانت جيدة، خاصة من الجانب البدني”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “نعتبر هذه المباراة منعرج مهمة جدا بالنسبة لنا، كوننا نبحث عن اول فوز لنا هذا الموسم”
وتابع خير الدين مضوي: “فريق بارادو قدم بداية جيدة هدا الموسم، ما يستدعي منا خوض هذا اللقاء بحذر، واللعب بكامل امكانياتنا”.
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