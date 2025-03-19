مضوي: “مباراتنا المقبلة في كأس الكاف فرصة بالنسبة للاعبينا”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن طريقة تسييره المرحلة الحالية، والوضعية التي يتواجد عليها لاعبوه حاليا.

وصرّح مضوي، في هذا الخصوص: “لاعبونا كانوا يعانون من إرهاق كبير، لذا فترة الراحة التي أتيحت لهم كانت جد مفيدة”.

كما أضاف: “نسعى أيضا لاستغلال هذه الفترة، لاسترجاع بعض لاعبينا المصابين، قبل مباراتنا المقبلة، كما أن الفريق بحاجة لعمل كبير من الناحية النفسية، لاستعادة الثقة اللازمة”.

وتابع خير الدين مضوي: “كرة القدم تمنحنا دائما فرص، وبالنسبة لنا ستكون مباراتنا المقبلة في كأس “الكاف”، فرصة للاعبينا من أجل استعادة مستواهم، واعادة الاعتبار لأنفسهم”.