مضوي: “مباراتنا ضد سيمبا ستكون معقدة تكتيكيا”

أبدى مدرب شباب سقنطينة، خير الدين مضوي، رأيه بخصوص المواجهة التي يتجمعهم اليوم الأحد، بالضيف نادي سيمبا، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.

وصرح مضوي، في ندوته الصحفية، الخاصة بهذه المباراة: “نتمنى أن نقدم وجه مشرف مثلما قمنا به في مواجهة الصفاقسي”.

كما أضاف: “المباراة ستكون معقدة نوعا ما تكتيكيا أمام فريق يحسن التفاوض خارج ميدانه، لكننا سنكون جاهزين لهذه المواجهة”.

يذكر أن شباب قسنطينة، يواجه أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الخامسة مساء، الضيف نادي سيمبا التنزاني، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.