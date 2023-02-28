مضوي: “مستحيل أن أعمل مجددا مع بولحبيب”

أكد المدرب خير الدين مضوي، استحالة عمله مجددا مع الادارة الحالية لشباب قسنطينة، بسب التهويل الكبير الذي حدث، بسبب تغيبه عن حصة تدريبية.

وصرح مضوي، لتلفيزون “النهار”: “استغربت من التقرير الذي تحدث عنه بولحبيب، والذي قام بتقديمه لإدارة شركة “آبار””.

كما أضاف: “انصدمت من خرجة الإدارة، باستقدامها لمحضر قضائي إلى التدريبات، والتصريحات التي تم الإدلاء بها للصحافة”

وتابع خير الدين مضوي: “من المستحيل أن أعمل مجددا إلى جانب بولحبيب، إما هو، أو أنا في الفريق”.