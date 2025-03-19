مضوي: “مشاركة لاعبينا في تربص المنتخب المحلي جد مفيدة لهم”

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، تواجد ثلاثة لاعبين من فريقه، في تربص المنتخب الوطني المحلي.

وصرح مضوي، في هذا الخصوص: “نملك ثلاثة لاعبين في التربص الحالي لمنتخب المحليين، بودرامة، بوحلفاية، وذيب، الذين تألقو منذ بداية الموسم”.

كما أضاف: “بوقرة يعرف اللاعبين، وطريقة العمل، ما يسمح للاعبينا بالاستفادة أكثر في هذا التربص أين ستكون كل الظروف مواتية”.

وتابع مدرب السياسي، خير الدين مضوي: “غياب هذا الثلاثي عن مجموعتنا لا يعتبر اشكال بالنسبة لنا”.