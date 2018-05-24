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مضوي مطلوب في الدوري المصري

الرياضة
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مضوي مطلوب في الدوري المصري
بقلم النهار أونلاين

دخل النادي الإسماعيلي المصري، في مفاوضات مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي، قصد تولي هذا الأخير تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكشفت الصحافة المصرية، أن إدارة النادي الإسماعيلي، تسعى للتعاقد مع خير الدين مضوي، للإستفادة من خبرته في المنافسات الإفريقية.

حيث سبق لمضوي، قيادة فريقه السابق، وفاق سطيف، للتتويج برابطة أبطال إفريقيا، وهي المنافسة التي سيشارك فيها “الدراويش” الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي، إستغلال مشاركة فريقهم في رابطة أبطال إفريقيا، كوسيلة لجذب إهتمام خير الدين مضوي، المطلوب من عدة أندية عربية.

يذكر أن نادي الإسماعيلي المصري، يعد أحد أعرق الأندية المصرية وأقواها، بدليل إحتلاله المركز الثاني في الدوري المحلي، الموسم المنقضي.

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