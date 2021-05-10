مضوي: “مواجهة الشبيبة في تيزي وزو تكون دائما صعبة”

اعترف خير الدين مضوي مدرب مولودية وهران، بصعوبة المواجهة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “فريق شبيبة القبائل، منتشي بفوزه الأخير على نصر حسين داي، ومواجهته في تيزي وزو دائما ما تكون صعبة”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “تشكيلتنا تحذوها إرادة وعزيمة كبيرتين للعودة بنتيجة ايجابية، ولم لا النقاط الثلاث”.

وتابع خير الدين مضوي: “أظن أن حظوظنا متساوية مع شبيبة القبائل، رغم أن المباراة ستجري بتيزي وزو وتبقى الكلمة الأخيرة للاعبين فوق الميدان”.