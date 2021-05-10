مضوي: “مواجهة الشبيبة في تيزي وزو تكون دائما صعبة”

الرياضة
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مضوي: “مواجهة الشبيبة في تيزي وزو تكون دائما صعبة”
بقلم كريم.تيغرمت

اعترف خير الدين مضوي مدرب مولودية وهران، بصعوبة المواجهة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “فريق شبيبة القبائل، منتشي بفوزه الأخير على نصر حسين داي، ومواجهته في تيزي وزو دائما ما تكون صعبة”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “تشكيلتنا تحذوها إرادة وعزيمة كبيرتين للعودة بنتيجة ايجابية، ولم لا النقاط الثلاث”.

وتابع خير الدين مضوي: “أظن أن حظوظنا متساوية مع شبيبة القبائل، رغم أن المباراة ستجري بتيزي وزو وتبقى الكلمة الأخيرة للاعبين فوق الميدان”.


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