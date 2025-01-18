مضوي: “مواجهة سيمبا التنزاني ستكون متكافئة في غياب الأنصار”

أعرب مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن ثقته في قدرة أشباله على العودة بنتيجة ايجابية من مواجهتهم للمضيف سيمبا التنزاني، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

ويلتقي “السياسي” بممثل الكرة التنزانية، غدا الأحد، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر. في صدام تحديد المتأهل في الصدارة عن المجموعة الأولى، التي يتصدرها النادي القسنطيني، بـ 12 نقطة وعلى بعد خطوتين من صاحب الضيافة.

وعن هذه المباراة، قال مضوي، في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، من دار السلام التنزانية: “مباراة سيمبا هي مباراة نهائية من أجل المرتبة الأولى قمنا بتحضيرات عادية مثل باقي المباريات”.

كما أبرز مدرب الشباب القسنطيني، بأن المنافس فريق قوي يملك لاعبين في المستوى. مضيفا: “المباراة ستكون صعبة ومعقدة.. ستلعب على جزئيات صغيرة وسوف نقدم كل مالدينا من أجل الفوز وتصدر المجموعة”.

أما بخصوص غياب الأنصار، بسبب العقوبة المسلطة على سيمبا. علّق مضوي: ” غياب الجمهور يجعل المباراة متكافئة خاصة عندما نعلم أن قوة المنافس حينما يكون جمهوره حاضرا.. رغم ذلك المباراة ممكن أن تكون مباراة مفخخة وعلينا أن نكون حذرين جدا”.