مضوي: “نحن في أتم الجاهزية ونشكر القنصلية الجزائرية بوجدة”

أعرب مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن تفاؤله بقدرة فريقه على العودة بنتيجة ايجابية، من مدينة “سعيدية” غدا الأحد، أمام المضيف نهضة بركان المغربي، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأوضح مضوي، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت، من الأراضي المغربية، بأن تحضيرات فريقه لمباراة الغد، جرت بطريقة عادية.

قبل أن يستدرك: “نحن في كامل الجاهزية الذهنية والبدنية… ثقتنا كبيرة في المجموعة لتقديم أفضل ما لديها داخل المستطيل الأخضر.”

كما استغل مضوي، الفرصة من أجل توجيه الشكر. إلى القنصلية الجزائرية بمدينة وجدة ، وعلى رأسها سعادة القنصل ونائبه، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وعلى توفير كافة الظروف الملائمة لبعثة الفريق.