مضوي: “نحن في عزلة بسبب فيروس كورونا”

الرياضة
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مضوي: “نحن في عزلة بسبب فيروس كورونا”
بقلم أمير بهلول

كشف المدرب “خير الدين مضوي”، أنه معزول رفقة الجميع في أحد الفنادق بمدينة الدمام في السعودية.

وقال “مضوي” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “من يوم 9 مارس أغلقوا مدينة القطيف، وجدنا صعوبة في التنقل لمدينة الدمام، السلطات السعودية قامت بالغلق التام”.

وأضاف: “نحن معزولين في الفندق وكل المدن والمطارات مغلقة وخاصة البطولة وننتظر قرار الاتحاد السعودي في حالة إلغاء البطولة”.

وختم كلامه: “تعليق كل المنافسات وتعليق كل التدريبات التي أصبحت غير مسموحة جماعيا أعطينا تدريبات فردية للاعبين في ظل هذه الظروف الصعبة”.


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