مضوي: “نحن في عزلة بسبب فيروس كورونا”

كشف المدرب “خير الدين مضوي”، أنه معزول رفقة الجميع في أحد الفنادق بمدينة الدمام في السعودية.

وقال “مضوي” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “من يوم 9 مارس أغلقوا مدينة القطيف، وجدنا صعوبة في التنقل لمدينة الدمام، السلطات السعودية قامت بالغلق التام”.

وأضاف: “نحن معزولين في الفندق وكل المدن والمطارات مغلقة وخاصة البطولة وننتظر قرار الاتحاد السعودي في حالة إلغاء البطولة”.

وختم كلامه: “تعليق كل المنافسات وتعليق كل التدريبات التي أصبحت غير مسموحة جماعيا أعطينا تدريبات فردية للاعبين في ظل هذه الظروف الصعبة”.