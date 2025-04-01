مضوي: “نريد كتابة التاريخ ولا نشعر بأي ضغط”

أكّد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأنه يطمح لقيادة الفريق إلى كتابة التاريخ، وبلوغ نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة، على حساب اتحاد العاصمة.

ويستضيف غدا الأربعاء النادي القسنطيني، نظيره العاصمي، بملعب الشهيد “حملاوي” ضمن ذهاب ثاني أقوى المنافسات القارية للأندية.

وخلال الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الثلاثاء، قال مضوي: “نريد كتابة التاريخ بالوصول لأول مرة إلى المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية”.

كما أبرز مدرب “السياسي” بأن المواجهة أمام الاتحاد ستُلعب على شوطين، الأول في حملاوي والثاني في 5 جويلية.

مضيفا: “علينا تقديم لقاء يليق بسمعة الفريقين وتشريف كرة القدم الجزائرية.. من جهتنا حضّرنا جيدا لهذا الموعد”.

وفي المقابل، استبعد مضوي، أن يتأثر لاعبوه بضغط المباراة، وختم: “لا نشعر بأي ضغط ولما لا تكون انطلاقتنا من المنافسة القارية”.