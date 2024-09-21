مضوي :”نستحق التأهل وبن شاعة هداف من طينة الكبار”

أبدى مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي، سعادته الكبيرة اثر قيادة لاعبيه للتأهل إلى دوري المجموعات من منافسة الكاف.

وقال خير الدين مضوي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “عرفنا كيفية دراسة المنافس، من خلال الأسبوع الماضي. صحيح أن المنافس عنيد جدا، من ناحية تسيير المباراة من هذا الجانب طبقوا تعليماتنا مائة بالمائة”

كما أضاف مضوي “التأهل مستحق و التعب لم يذهب سدى. أضن ان اللاعبين كانوا يملكون إرادة كبيرة، في الدور القادم سنواجه فرق كبيرة في دورياتها، لكن أؤكد أننا مستعدين لهم”.

وأشاد مضوي بمهاجمه القناص بن شاعة الذي يعتبر هدافا في المنافسة “بن شاعة يقوم بعمل كبير، و يعتبر هداف كأس الكاف، يسعى للعودة إلى مستواه، لاعبين من طينة الكبار. فقط كان يستحق الثقة فقط ولا يزال يقدم الكثير”.