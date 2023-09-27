مضوي: “نستهدف العودة بنتيجة ايجابية من واد سوف”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، عن المباراة المقبلة الي ستجمعهم بمضيفم الاتحاد السوفي، مؤكدا عزمهم على تحقيق نتيجة ايجابية.
وصرح مضوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “قمنا بالأمر اللازم خلال تحضيراتنا قبل التنقل الشاق الذي سيقودنا إلى واد سوف”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “تحضيراتنا لمباراة الاتحاد السوفي جرت بصفة عادية، رغم الارهاق البدني للاعبينا بعد مباراة الساورة”.
وتابع خير الدين مضوي: “سنواجه منافس غير معروف بالنسبة لنا، وهدفنا من هذه السفرية هو العودة بنتيجة ايجابية”.
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