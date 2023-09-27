إعــــلانات
الرياضة

مضوي: “نستهدف العودة بنتيجة ايجابية من واد سوف”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “نستهدف العودة بنتيجة ايجابية من واد سوف”
  • 72
  • 0

تحدث مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، عن المباراة المقبلة الي ستجمعهم بمضيفم الاتحاد السوفي، مؤكدا عزمهم على تحقيق نتيجة ايجابية.

وصرح مضوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “قمنا بالأمر اللازم خلال تحضيراتنا قبل التنقل الشاق الذي سيقودنا إلى واد سوف”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “تحضيراتنا لمباراة الاتحاد السوفي جرت بصفة عادية، رغم الارهاق البدني للاعبينا بعد مباراة الساورة”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنواجه منافس غير معروف بالنسبة لنا، وهدفنا من هذه السفرية هو العودة بنتيجة ايجابية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/86Fvo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر