مضوي: “نشكر الفاف على مبادرتها ونتمنى التوفيق لبيتكوفيتش والمنتخب الوطني”

ثمن المدرب الجزائري خير الدين مضوي، المبادرة التي قامت بها “الفاف” بمنحهم فرصة حضور تدريبات المنتخب الوطني.

وصرح مضوي، اليوم الأحد، لموقع “الفاف”: “أشكر رئيس الفاف، والمدير الفني الوطني، بالإضافة للناخب بيتكوفيتش، على منحنا فرصة حضور تدريبات المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “الناخب الوطني كان جد متجاوب معنا، وأجاب عن كل أسئلة المدربين، وهذه الالتفاتة تبقى تاريخية”.

وتابع خير الدين مضوي: “نتمنى التوفيق للناخب الوطني، ولاعبيه في قادم الاستحقاقات”.