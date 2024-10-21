مضوي: “نعاني من مشكل الغيابات قبل مباراة الداربي أمام وفاق سطيف”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن الإثارة ستكون حاضرة في مباراتهم المقبلة أمام وفاق سطيف، رغم الغيابات التي يعاني منها فريقه.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب قسنطينة، تصريحات مضوي، أين قال: “مباراتنا المقبلة تعتبر داربي بين فريقين عريقين”.

كما أضاف مدرب السياسي: “المباراة ستكون مثيرة، رغم أنه وللأسف الجمهور سيكون غائباً في هذا اللقاء”.

وأردف: “سنُحضّر لهذه المواجهة مثل مبارياتنا السابقة، وتبقى النقطة السلبية هي وجود بعض الإصابات التي ستأثر على تشكيلتنا الأساسية”.

وختم خير الدين مضوي: “سنعمل خلال تحضيراتنا المقبلة على ايجاد التركيبة المناسبة، بهدف ايجاد البدائل المناسبة لغيابات الفريق”.

يذكر أن شباب قسنطينة، يستقبل بملعبه الضيف وفاق سطيف، برسم الجولة السادسة من البطولة المحترفة.