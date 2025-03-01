مضوي: “نمر بفترة صعبة والحظ خاننا أمام المولودية”

اعترف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن فريقه يمر بفترة فراغ رهيبة، وجب الخروج منها سريعا.

وانهزم “السياسي” أمس الجمعة، بنتيجة 2-1، على يد المُضيف مولودية الجزائر، في ختام لقاءات الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة، ليصل إلى المباراة الـ 4 تواليا من دون انتصار، بواقع هزيمتين وتعادلين.

وقال مضوي، بعد السقوط أمام المولودية: “نحن في مرحلة فراغ صعبة. وهناك تذبذب في النتائج، واليوم غاب عنا الحظ، وكنا قادرين على التعادل الذي كان سيعتبر نتيجة منطقية”.

وواصل مدرب الشباب القسنطيني، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الجمعة: “خاننا الحظ أحيانا، إلى جانب تواجد غيابات ونقص الخيارات في دكة البدلاء”.

قبل أن يستدرك مضوي: “هو تحدٍ، حاولنا مع نفس المجموعة والتركيبة وقدمنا مستويات جيدة في البطولة وعلى الصعيد القاري.. نحن الآن في فترة صعبة تستلزم أن نتعاون من أجل تجاوزها”.