مضوي: “نمر بمرحلة فراغ ولم نلعب بطريقتنا المعهودة أمام بارادو”

تحسّر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، على الهزيمة التي منُي بها فريقه، سهرة أمس الجمعة، بثنائية نظيفة، على يد أتليتيك بارادو، ضمن الجولة الـ 20 من البطولة.

وأكد مضوي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء. الذي احتضنه ملعب 5 جويلية 62، بأن فريقهم دخل من أجل الفوز والخروج من مرحلة الفراغ التي يعيشها من ناحية النتائج.

قبل أن يضيف: “أحسست بأن فريقي لم يلعب بطريقته المعهودة. وقعنا في التسرع إلى جانب دخولنا السيء في اللقاء. ولم نأخذ الأمور بجدية، لاسيما وأن الهدف الأول جاء في أول ربع ساعة. ما جعلنا نلعب كرات طويلة ووقعنا في التسرع”.

كما أبرز مضوي، بأنه تشكيلته تعاني من افتقاد الثقة، وقال: “المشكل أكبر من أن يكون نفسي.. مشكل ثقة. هذا ما أحسسنا به وفي الأخير خسرنا مباراة كانت تهمنا، لأنها كانت من الممكن ان تكون انطلاقة أخرى للنادي”.

وختم مدرب “السياسي”: “يجب أن نقوم بتحضير تقرير مفصل، ونبحث أين هو المشكل من أجل إيجاد الحلول اللازمة والخروج بالفريق من مرحلة الفراغ”.