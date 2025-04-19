مضوي: “ننتظر دعما كبيرا من أنصارنا في مواجهة بركان”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أنه ينتظر تواجدا كبيرا لأنصار الفريق بمناسبة لقاء يوم غدٍ الأحد، أمام المُضيف نهضة بركان المغربي.

ويلاقي “السياسي” الفريق المغربي، غدا الأحد، بمدينة “سعيدية” ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بداية من الساعة 20:00.

وقال مضوي، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت. تحسبا لذهاب كأس الكاف: “ننتظر دعما جماهيريا كبيرا كعادتهم”.

وواصل مدرب الشباب القسنطيني: “جماهيرنا معروفة بولائها وتنقلاتها المستمرة خلف الفريق، سواء داخل الوطن أو خارجه. ووجودهم يمثل دائما الحافز الأكبر لنا”.