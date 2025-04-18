مضوي: “نهضة بركان فريق قوي وعلينا تفادي تلقي الأهداف”
بقلم النهار أونلاين
اعترف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بصوبة المواجهة التي ستجمع فريقه، بتعضة بركان المغربي، لحساب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.
وصرح مضوي، للإذاعة الوطنية: “نعضة بركان، فريق جد محترم، وقوي، بدليل تصدره الدوري المغربي، واه خبرة في هذه المنافس الإفريقية”.
كما أضاف: “نعضة بركان، يملك لاعبين من ذوي الخبرة، ما يسمح لهم بتسيير هذه الأدوار المتقدمة من المنافسة الافريقية”.
وأردف مدرب “السياسي”: “ستكون ندية كبيرة في هذه المباراة، والفريق الذي يرتكب أقل أخطاء سيكون بامكانه حسم هذه المواجهة الأولى”.
وأضاف: “لعب مباراة الذهاب بالمغرب هي فرصة بالنسبة لنا، كون خوض لقاء العودة بقسنطينة، يمنحنا أفضلية من الجانب النفسي”.
وتابع خير الدين مضوي: “علينا تفادي تلقي الأهداف في مباراة الذهاب، ومحاولة مباغتة المنافس بتسجيل هدف على الأقل، قبل لقاء العودة بقسنطينة”.
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